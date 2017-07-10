«Ростелеком»: Создание индустриального интернета – одна из важнейших задач будущего

Во Владимирской области на площадке Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» завершает работу вторая профильная смена, которая проходит с 5 по 11 июля. Около 1000 молодых специалистов в области развития ИТ и смежных отраслей из всех регионов страны получили возможность пообщаться с коллегами, получить новые практические знания, решить актуальные задачи ИT-отрасли, и наконец, получить государственную и общественную поддержку.

Одним из ключевых спикеров смены стал Директор Центра стратегических инноваций ПАО «Ростелеком», эксперт Института развития интернета Борис Глазков. Он принял участие в панельной дискуссии «Мир 4.0 или эпоха IoT». По словам эксперта, мир находится на пороге уже четвертой промышленной революции. Она заключается в переходе к индивидуальному производству под требования конкретного заказчика благодаря внедрению киберфизических систем и технологий Интернета вещей.

В «мире 4.0» виртуальная составляющая дает команду физической части (человеку), и наоборот. То есть формируются замкнутые системы ярким примером которых можно считать проект «Яндекс-такси», оперирующий информацией в цикле человек-система-водитель.

Современные технологии позволяют во многих случаях не создавать в материале прототип сложного изделия, а создать его виртуальную модель. «Заводы и фабрики скоро будут существовать не только в реальности, но и в виртуальном мире. И у каждой вещи, произведенной в цеху этого завода, будь то корабль, самолет или даже танк, будет свой «цифровой двойник». Работу каждой детали можно будет отслеживать дистанционно и устранять неисправности. Это позволит минимизировать затраты на производство. «Ростелеком» планирует реализовать несколько пилотных проектов в области индустриального интернета и выступить в них в качестве института развития и бизнес-интегратора», – рассказал Борис Глазков.

«Ростелеком» традиционно выступил генеральным IT-партнером форума «Территории Смыслов на Клязьме». На территории мероприятия оператор организовал бесшовную Wi-Fi сеть, благодаря которой более тысячи пользователей в каждой смене могут одновременно пользоваться интернетом на высокой скорости.

Форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа 2017 года. В этом году площадка примет 7 тематических смен.