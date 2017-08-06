В Меленковском районе грузовик «Hyundai» протаранил жилой дом

Авария произошла вчера около шести утра в поселке Илькино Меленковского района. Водитель грузового автомобиля «Hyundai» резко вывернул руль прямо перед пешеходным переходом и угодил в жилой дом. Перед этим машина сшибла еще и фонарный столб. Пострадал один человек – водитель машины.

В тот же день в микрорайоне Лесной города Владимира столкнулись два автомобиля: грузовая «ГАЗель» и легковушка «ИЖ-Ода». От удара «ИЖ» перевернулся на проезжей части и оказался на крыше. По предварительным данным из ГУ МЧС России по Владимирской области, в ДТП есть пострадавшие.

В девять утра субботы снова в Меленковском районе произошла еще одна авария. На тринадцатом километре дороги Меленки-Бутылицы столкнулись две легковушки «Peugeot 206» и «Renault Logan». МЧС сообщает, что пострадал один человек.

Фото пресс-службы МЧС