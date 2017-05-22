Грузовик с прицепом покорёжил две легковушки

Авария произошла 19 мая около четырех часов дня на федеральной трассе в Суздальском районе. 30-летний водитель «МАНа» с полуприцепом, проживающий в республики Чувашия, не успел затормозить перед впереди остановившимся транспортом и врезался в «Киа-Рио».

Легковушка от удара отлетела в стоящий впереди автомобиль «Шевроле-Орландо». Никто из водителей не пострадал. Госпитализирован шестилетний мальчик, находившийся в детском кресле в салоне «Киа-Рио». Первичный диагноз у пострадавшего – сотрясение головного мозга и рваная рана теменной области.

Вчера во Владимире произошло еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего. 33-летний водитель «Тойота-Ярис» при повороте налево не пропустил пешеходов – бабушку с 10-летней девочкой, пересекавших дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Иномарка сбила ребенка. Врачи «скорой помощи» диагностировали у пострадавшей ушибы левого бедра и предплечья. Медпомощь оказана на месте аварии.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ ЧМС России по Владимирской области