Сообщение об аварии на воздушном пешеходном переходе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области сегодня в 16.35.

Мост через федеральную трассу находился у села Пировы Городищи Вязниковского района – это 305-ый километр дороги. В ходе происшествия пострадали 2 человека, пояснили спасатели.

Как добавляют федеральные СМИ, один из пострадавших – пешеход, находившийся на мосту, другой – водитель, на чью машину обрушилась часть конструкций перехода. По одной из версий, мост снёс кран-манипулятор, у которого оказалась поднята стрела.

Сейчас оба пострадавших доставлены в Вязниковскую ЦРБ. Движение на данном участке автодороги пока затруднено, работают спецслужбы по очистке дорожного полотна.

В случае необходимости обращайтесь на телефон доверия МЧС: 8(4922) 39-99-99, также по телефону спасения «01» или «101».

Фото: http://ex-press.by/article.php?id=137482

Добавлено в 19.00.

Как уточнили в Главном управлении МЧС России по Владимирской области, пострадавшие в результате аварии люди не находились на мосту в момент его обрушения. Они травмированы в результате ДТП, которое стало следствием того, что на трассу рухнули конструкции пешеходного перехода.

Добавлено в 20.30.

Как сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород, движение на федеральной трассе М-7 «Волга» в районе 305-го км осуществляется в штатном режиме, последствия частичного обрушения надземного пешеходного перехода устранены. На месте случившегося продолжают свою работу дорожные службы. Проводится проверка.