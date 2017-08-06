Во Владимире изменится схема движения на десятке городских улиц

В частности, на улице Горького автобусам и троллейбусам выделят специальную полосу для движения

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Администрация города Владимира опубликовала на муниципальном сайте документ о подготовке документации по планировке и проект межевания территории, прилегающей к улице Горького. В нем нет никаких подробностей, кроме того, что грядут изменения, перед которыми обязательно пройдут публичные слушания для граждан.

В социальной сети «В Контакте» в группе «Администрация города Владимира» появился пост с небольшими подробностями о планах мэрии. Власти, в частности, планируют провести реконструкцию магистрали на Горького и всех примыкающих к ней улиц.

Ее хотят расширить за счет любых свободных участков и выделить одну полосу для движения общественного транспорта. Изменения будут довольно внушительными, потому что коснутся всей проезжей части от Луначарского до “пекинки”.

Администрация города предлагает гражданам и организациям направлять свои предложения по планировке улицы Горького и прилагающей территории в управление архитектуры и строительства.

Фото http://vaomos.news/news/raznoe/

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