«Князья грязи» боятся утонуть в ближайшую субботу в Кольчугино

Организаторы V традиционного межрегионального фестиваля внедорожных видов спорта «Июльская квадрожара-2017» в некоторой растерянности: небесная канцелярия перестаралась. Некоторые участки на экстрим-арене «Запятая» (это район плотины на реке Пекше) оказались под метровой толщей воды.

Алексея Донца, одного из инициаторов гонок на квадроциклах по кольчугинским хлябям, звонок «Призыва» застал на трассе. Он рассказал, что вместе со специалистами сейчас думает, каким образом можно хотя бы частично снизить уровень воды на отдельных участках:

– Вот сейчас нахожусь на трассе и вижу, что дожди осложнили ситуацию. Очень сыро на кольцевой трассе, местами воды по пояс. Для гонщиков это тоже плохо, ведь участки сырой и сухой должны чередоваться, а получается одна вода, – рассказал он.

Организаторы не намерены опускать руки. К старту в субботу, 15 июля, они надеются и на свои силы, и на милость природы. По предварительной информации, ожидается до полусотни участников «покатушек» на квадроциклах. Помимо Владимирской области активность проявляет Москва и Подмосковье. Также ждут участников из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Традиционно популярными, предполагают организаторы, будут и старты среди детей. Возрастные категории заявлены от 5 до 13 лет.

В этом году впервые в программе «Июльской квадрожары» будет соревнование по линейному ориентированию. Его участники отправятся в кольчугинские места, где по «легенде» должны будут отметиться в трёх местах.

Призовой фонд нынешней «Квадрожары» складывался трудно, заметил наш собеседник. Но лучшие из лучших покорители хлябей обязательно уедут с призами. Ну а зрителей помимо эффектных кадров и удовольствия от лицезрения моря грязи и бесстрашных ездоков, презирающих культ чистоты, ждут интерактивные детские площадки, каша из солдатской кухни и традиционное «квадроразвлечение» – катание колес от погрузчика.

Всех, кто не боится испачкаться, ждут в ближайшую субботу, 15 июля, в Кольчугино. Начало в 11.30.

Фото: https://vk.com/club65838971?z=album-65838971_191248130