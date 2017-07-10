Во Владимире откроется бесплатный рынок

В этом году бесплатная ярмарка ненужных вещей будет проходить у Соловьиного пруда 30 июля с 10 до 18 часов. Суть фримаркета проста: вы приносите то, чем хотите поделиться, и забираете то, что принесли другие. Все это абсолютно бесплатно: никакой торговли, никакого бартера и никакой корысти.

Ассортимент “товаров” неограничен: одежда, обувь, игрушки, книги, бытовая техника, посуда, цветы, бижутерия, корм для животных, бытовая техника и даже мебель. Да, на памяти фримаркета во Владимире бывали и такие примеры. Главное – привести эти вещи в товарный вид.

В прошлом году фримаркет прошел в парке “Дружба” и собрал немало как “продавцов”, так и “покупателей”. Нереализованные вещи развезли по социальным учреждениям. Также будет и в этот раз. Неравнодушных к акции жителей Владимира организаторы просят отметиться в группе “ВКонтакте”.

Движение фримаркет зародилось в США в 2004 году и быстро распространилось по всему миру. Основная идея фримаркета – это сокращение потребления, разумное использование вещей и бережное отношение к ресурсам Земли, продление жизни хороших вещей путем безденежной передачи их во вторые и третьи добрые руки для многократного использования. Бесплатная ярмарка в России впервые была организована в Москве в 2008 году, и сегодня их проводят во многих городах нашей страны.

Небольшая подсказка для тех, кто не знает, как добраться до Соловьиного пруда:

Фото: https://kzngo.ru/images/b914a62d4b/bf2c6a122c.jpg