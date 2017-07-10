ВТБ24 объединил все банковские карты в одну

Теперь для всех клиентов доступен единый продукт – «Мультикарта» – с возможностью самостоятельно подобрать опцию лояльности. Об этом сообщила старший вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ24 Юлия Деменюк в ходе онлайн-конференции на странице Группы ВТБ в Facebook.

С 10 июля 2017 г. ВТБ24 запустил «Мультикарту», которая заменила всю ранее действующую линейку пластиковых карт банка. Теперь клиенты могут самостоятельно подобрать продукт – дебетовый или кредитный – с одной программой лояльности по своему выбору. При желании бонусную составляющую можно будет изменить. Данная возможность предоставляется один раз в месяц при звонке в колл-центр ВТБ24.

Для клиентов доступны следующие программы лояльности:

∙ «Коллекция»: по карте начисляются бонусы за повседневные покупки. Размер вознаграждения зависит от объема транзакций: при обороте до 15 тыс. рублей в месяц клиенту выплачивается 1% от суммы покупки, до 75 тыс. рублей – 2%, свыше 75 тыс. – 4%. Полученное вознаграждение можно обменять на товары и услуги, представленные в каталоге бонусной программы «Коллекция».

∙ «Путешествия»: вознаграждение (размер соответствует условиям категории «Коллекция») выплачивается в виде миль при совершении любых транзакций. Полученные мили можно потратить на авиабилеты, оплату проживания в отеле или аренду автомобиля, представленные на сайте travel.vtb24.ru.

∙ «Авто»: клиент получает cash-back, совершая транзакции на АЗС и оплачивая парковку, в размере 2% от суммы операции при общем обороте по карте до 15 тыс. рублей в месяц, 5% – до 75 тыс. рублей и 10% – при обороте более 75 тыс.

∙ «Рестораны»: сash-back выплачивается при оплате счета в кафе, ресторане или кино. Размер вознаграждения соответствует условиям категории «Авто».

∙ Cash-back на весь оборот – начисляется на все операции в размере 1% от суммы операции при обороте до 15 тыс. рублей в месяц, 1,5% – до 75 тыс. рублей и 2% – свыше 75 тыс.

∙ «Сбережения»: возможность увеличить процентную ставку по накопительному счету на 0,5-1,5 пп (в зависимости от оборота по карте). Воспользовавшись данной бонусной составляющей, клиенты могут увеличить доходность по накопительному счету до 10%.

Таким образом, новая карта позволяет получать существенный доход от транзакций. К примеру, при зарплате клиента в размере 70 тыс. рублей и объеме ежемесячных операций по карте в 40 тыс. годовой доход от «Мультикарты» составит более 10 тыс. руб., при этом обслуживание карты для клиента будет абсолютно бесплатным.

«На сегодняшний день наше предложение является одним из самых выгодных на рынке. В настоящее время портфель активных карт ВТБ24 составляет превышает 6 миллионов штук. Мы рассчитываем, что за год он вырастет на 2 миллиона, во многом, благодаря запуску нового продукта», – прокомментировала старший вице-президент, зам. директора департамента розничного бизнеса ВТБ24 Юлия Деменюк.

В рамках нового продукта банка для клиентов, активно пользующихся картой, также доступно бесплатное снятие денежных средств в сторонних банкоматах. Кроме того, «Мультикарта» позволяет без комиссии переводить средства в другие банки, оплачивать ЖКУ и ряд других услуг, а также получать до 5% на остаток средств по дебетовой карте.

При этом всем клиентам на бесплатной основе доступны счета в трех валютах, интернет- и мобильный банк, до 5 дополнительных карт, SMS-уведомления и оформление накопительного счета.

Фото: http://img2.ntv.ru/home/news/20140730/vtb_vs.jpg