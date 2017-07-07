Лысая гора в Гороховце приютит людей с гитарами

Здесь можно просидеть всю ночь у костра с друзьями и встретить рассвет над Клязьмой. Но главное на фестивале, конечно же, песни. Каждая из них, грустная или весёлая, лиричная или драйвовая, найдёт своего слушателя на “Макушке”.

Традиционно фестиваль привлекает около 1000 участников и зрителей из регионов ЦФО и Поволжья. Чтобы стать участником конкурсной программы, необходимо подать заявку на сайте макушкалета.рф, а также непосредственно у организаторов на территории фестиваля.

Фестиваль проходит в формате палаточного лагеря и имеет особую популярность среди любителей активного отдыха, молодых семей, поклонников традиций бардовского движения. Наряду с концертами для всех участников предусмотрена разнообразная интерактивная программа: праздник красок Холи, фотоохота, экологические тропы, творческие мастерские гостей фестиваля, спортивные соревнования, ночной кинопоказ.

Дополнительную информацию модно узнать по телефону (4922)32-38-53 или в официальной группе Вконтакте “Макушка лета”, а также на сайте макушкалета.рф.

Фото: https://pp.userapi.com/c637825/v637825147/b94/4_KaE5QTr6I.jpg