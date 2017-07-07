Владимирское УФАС сообщает

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу Индивидуального предпринимателя на действия комиссии по осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на право заключения контракта на закупку автозапчастей для обеспечения нужд ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 2».

Заявитель в своей жалобе указал, что аукционная комиссия неправомерно не допустила его заявку к участию в электронном аукционе.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, правомерно отказала заявителю в допуске к участию в электронном аукционе.

Вместе с тем, по результатам проведения внеплановой проверки, Комиссией Владимирского УФАС России выявлены нарушения статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно неправомерное требование к характеристике товара.

Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу Индивидуального предпринимателя по доводам, изложенным в ней необоснованной.

В отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.