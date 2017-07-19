Асфальтовый завод по суду заставят отремонтировать купеческий дом

Во вторник, 25 июля, в Кунцевском районном суде Москвы состоится заседание по делу о сохранности объекта культуры – дома № 2 по улице Гагарина. Речь идет о трехэтажном здании в центре города, который в конце 2015 года приватизировал «Владимирский асфальтобетонный завод».

Это памятник федерального значения. В XIX веке он был домом купца Васильева, третий этаж занимала частная гимназия Давыдовой. В едином реестре объектов культурного наследия он числится как дом, в котором в 1941-1942 годах находился штаб Владимирского стрелкового батальона, а в 1942-1947 годах – штаб стрелкового полка.

В своё время мэрия областного центра продала бывший купеческий дом «Владимирскому асфальтовому заводу» за 21,5 млн рублей в рассрочку на 5 лет. По словам чиновников, за время владения памятником культуры руководство компании мало что изменило и улучшило. Мы попытались проверить это – посмотреть, в каком состоянии находятся второй и третий этажи – не смогли: все двери здания закрыты.

Но печальную картину можно сложить и по тому, как выглядит здание снаружи. Видно, что крыша местами провалилась, куски железных листов кровли болтаются на ветру. Это, кстати, реальная угроза для пешеходов, коих в центре города, особенно на остановке общественного транспорта (она как раз у дома), всегда предостаточно. Через разбитые окна купеческого дома залетают птицы, преимущественно голуби.

«Призыв» связался с и.о. начальника отдела госнадзора и госохраны инспекции по охране культурного наследия администрации Владимирской области Александром Куликовым. Он пояснил «Призыву», что этот памятник давно на контроле у надзорного ведомства.

– Помещения не используются, их состояние плачевно. Мы были вынуждены принять срочные меры. На днях мы были в помещениях с осмотром. Состояние их ухудшилось. Возможно, потребуется уточнить охранные обязательства. Как минимум, срочно провести ремонт кровли и застеклить окна, – сообщил Александр Куликов.

Доказательства ненадлежащего использования памятника истории инспекцией собраны и направлены в Московский кунцевский районный суд – по месту регистрации ответчика. Судья Ирина Самойлова в конце июня вынесла определение о назначении дела к судебному разбирательству – 25 июля.