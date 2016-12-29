Во Владимире лошадей приблизят к суду

Власти областного центра разрешили кататься на верховых животных в районе площади Победы

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Катать на лошадях во Владимире разрешено напротив облсуда по адресу улица Разина, д.22-б. Соответствующее распоряжение появилось на сайте городской администрации.

В мэрии определили эту территорию на время новогодних и рождественских мероприятий – с 24 декабря и по 14 января наступающего года.  Кстати, разрешение касается и других животных, например, верблюдов или слонов. Так что дело за малым – доставить их во Владимир.

Фото: http://start33.ru/news/2015/12/28/bomba-v-sude

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