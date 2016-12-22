Мэрию Владимира обязали отремонтировать дорогу к новостройке

Владимирской прокуратурой проведена проверка по коллективному обращению жителей дома № 22А по улице Комиссарова. В нем заявители пожаловались на то, что подъезд к их новостройке затруднителен. А связано это с тем, что жители соседнего дома перекрыли единственный проезд к многоэтажке по территории дома № 11А на Суздальском проспекте, установив там шлагбаум.

В пресс-службе областной прокуратуры уточняют, что согласно проектной документации на строительство дома № 22А проезд к нему может осуществляться еще и по улице Фестивальной. Однако состояние асфальта на ней признано неудовлетворительным. Многочисленные ямы и неровности препятствуют безопасному движению.

Кроме того, установлено, что в настоящее время единственным подъездом к дому № 22А по улице Комиссарова является проезд по улице Макаренко, расположенной между улицами 40 лет Октября и Фестивальной, и он также находится в неудовлетворительном состоянии.

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с иском в адрес “Центра управления городскими дорогами” об обязании привести указанные автомобильные дороги в порядок.

Решением Октябрьского районного суда требования прокурора удовлетворены. Суд обязал ответчика отремонтировать дорогу протяженностью 122 метра по улице Фестивальной и 200 метров автодороги по улице Макаренко в течение пяти месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Фото: http://keramaland.ru/post.php?id=32407