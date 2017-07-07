Ковровчанка с выдающимися формами нуждается в поддержке

Жми и поддержи! Ковровчанка Елизавета Барышева стала лидером конкурса «Девушка года Playboy 2017».

В родном Коврове, а Лиза родины своей не стесняется, говорит город оборонщиков хоть и весьма неожиданно, но просто сногсшибательно! Проголосовать за неё можно здесь.

Несмотря на то, что большую часть времени девушка, которая позиционирует себя как визажист, профессиональная модель, проводит в столице, есть выезды на фотосессию в Европу, в родном городе её отлично помнят по запоминающимся фотосессиям. Действительно, забыть такую белокурую бестию не просто.

В соцсетях Лиза поделилась историей о том, как стала претенденткой на первую девушку первого мужского журнала. Ей предложил поучаствовать в конкурсе фотограф Виталий Кислов. Но она сначала восприняла предложение, как розыгрыш. Однако потом решилась ответить на его предложение.

И вот сегодня она в числе самых лучших (уже более 1800 лайков) девушек. Голосование продлится до 10 сентября, после чего будет отобрано 12 претенденток на звание «Девушки года»: 6 — по наибольшему количеству голосов, еще 6 — по решению специального жюри. Все отобранные участницы получат титул «Девушка месяца».

На втором этапе с 11 сентября по 10 октября 12 девушек поедут на съемки в редакцию журнала Playboy. Их фотосессии и видео, сделанные профессиональными фотографами, будут опубликованы на сайте для нового голосования.

На третьем, решающем этапе, с 11 октября по 30 октября пользователи сайта будут выбирать одну из двенадцати «Девушек месяца», и 31 октября жюри выберет «Девушку года» на основе проведенных фотопроб и количества голосов посетителей сайта.

Главный приз – почётный титул «Девушка года Playboy 2017». К нем прилагаются приятнейшие бонусы: съемка на обложку легендарного журнала и денежный приз – 1 миллион рублей или подарок на эту сумму, а также подарки от спонсоров.

Награда вполне отвечает мечтам Елизаветы. В интервью организаторам конкурса она призналась, что хотела бы увидеть себя на обложке «Плейбоя», а также получить образование и открыть своё дело.

Фото: http://prospekt.media/