Владимирских любителей красоты донимают воры и курильщики

Сегодняшний первый солнечный июльский день дал возможность невидимым бойцам цветочного фронта возле владимирских многоэтажек выйти из «тени». Клумбы, которых год от года становится всё больше и больше во Владимире, создаются усилиями людей, живущих рядом с нами.

Однако зачастую соседи, да и просто прохожие, абсолютно не ценят ни красоту, ни чужой труд. Свидетелем этого «Призыв» стал в микрорайоне Доброе областного центра. Здесь масса красивых дворов. И неприятные инциденты случаются тоже часто.

О случаях воровства с клумб рассказывает жительница дома № 9-г по Суздальскому проспекту Любовь Ивановна Ремнева. Когда-то её первая клумба была совсем крохотной, а сегодня вокруг дома – огромная цветочная плантация, мимо которой не могут пройти цветочные воришки.

Есть и примеры просто наплевательского отношения. С таким столкнулась Белла Исаковна Дрейзина, жительница дома №20 по Суздальскому проспекту. Она пятый год она обустраивает клумбу возле дома. Её также воры цветов замучили, тем более, что двор этот проходной, и каждое лето пропадают с корнем красивые цветы.

Однако она еще и вынуждена постоянно выгребать с клумбы бычки. Уже и девушек из соседнего магазина просила – уважать красоту и не мусорить, а окурки всё равно – и тут, и там…

Наверное, подобные проблемы актуальны практически для всех владимирских дворов, где жители, как могут, наводят красоту, делают Владимир действительно цветущим городом.

А как вы боретесь с «цветочными вандалами»? Как воспитываете курильщиков и грязнуль? Поделитесь своим опытом с «Призывом»!

Ну а самые пышные городские клумбы у ваших домов обещаем также показать. «Призыв» сейчас готовит материал про самые красивые дворы Владимира.