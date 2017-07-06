Владимирцы станцуют с доминиканцами и кубинцами

В ближайшее воскресенье областной центр вновь примет яркий танцевальный проект «OPEN-AIR-FEST на Георгиевской».

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В 19.00 на большой смотровой площадке на пешеходной улице Георгиевской начнется вечер для любителей карибских танцев. В рамках фестиваля «Summer FoRest fest» Георгиевскую посетят танцоры из Доминиканы и Кубы, и владимирцы смогут станцевать с ними бачату, сальсу и, конечно, зажигательную меренге.

В программе:

19.00 – Zumba Роман Федотов, Людмила Пашковская, Екатерина Федотова, Настюша Носкова ZUMBA – Танцы Fitness Зумба.

19.25 – дискотека социального танца от Школа танцев Megapolis – “Хастл во Владимире”.
20.15 – дискотека карибских танцев от LaViDanza – сальса, бачата и др.

Гости фестиваля:

– Alain Rueda (Куба/Франция)
– Катерина Мик (Россия/Франция)
– Annelys Perez Castillo (Куба/Россия)
– Yoanis Meneses (Куба/Россия)
– Александр Юмашев (Россия)
– Мария Козловская (Россия)
– Carlito Calcaño (Доминикана/Россия)

Фото http://www.vladimir-city.ru/news/main/949167/

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