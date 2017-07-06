Владимирское УФАС сообщает

Непредставление обеспечения контракта в размере, превышающем в полтора раза размера обеспечения исполнения контракта, указанного в документации о проведении аукциона и отсутствие информации, подтверждающей добросовестность участника закупки приводят к нарушению антимонопольного законодательства

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрело дело, возбужденное в отношении ГБУЗ ВО «Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины».

По данному делу комиссией установлены следующие обстоятельства. При проведении аукциона, объектом которой являлось монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации людей при пожаре для нужд ГБУЗ ВО «ОЦЛФК и СМ» лучшее ценовое предложение сделало ООО «Пожэнерго» предложив цену контракта которая снизилась по отношению к начальной максимальной цене контракта на 33,85%.

В силу части 2 статьи 37 Закон о контрактной системе, если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 настоящей статьи, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 настоящей статьи.

Часть 1 статьи 37 Закон о контрактной системе предполагает предоставление участником обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона. Обеспечение, указанное в частях 1 названной статьи, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Обеспечение исполнения контракта в форме банковской гарантии предоставляется заказчику, обеспечение исполнения контракта также производится путем внесения денежных средств на счет Заказчика, указанный в извещении.

Информация, подтверждающая добросовестность предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. В ходе проверки установлено, что в качестве обеспечения исполнения контракта Заказчику представлена только банковская гарантия.

Обеспечение исполнения контракта на сумму, превышающую в полтора раза сумму обеспечения исполнения контракта, указанного в извещении ООО «Пожэнерго» не представило.

Также ООО «Пожэнерго» не представил информацию, подтверждающую добросовестность участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона о контрактной системе. Участник закупки, не выполнивший требования статьи 37 Закона о контрактной системе, признается уклонившимся от заключения контракта и контракт заключается с участником, сделавшим лучшее предложение о цене контракта после победителя. Уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом комиссии по осуществлению закупок, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

ГБУЗ ВО «ОЦЛФК и СМ» в нарушение статьи 37 Закона о контрактной системе заключил гражданско-правовой договор с ООО «Пожэнерго, тем самым нарушив порядок определения победителя.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции при проведении торгов, а именно нарушение порядка определения победителя или победителей торгов. На основании вышеизложенного, комиссия пришла к выводу о нарушении заказчиком ГБУЗ ВО «ОЦЛФК и СМ» пункта 3 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции, выразившееся в нарушении порядка определения победителя.