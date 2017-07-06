В Кольчугино ждут со своим самоваром

Город металлургов приглашает на уникальную выставку самоваров. Она будет совершенно бесплатной и откроется в день города – в субботу 8, июля.

Организаторы просили всех горожан поделиться экспонатами, но пока активных участников всего двое – завод «Электрокабель» (здесь пузатых «толстяков» выпускали с позапрошлого века) и коллекционер Анастасия Комарова. Она рассказала «Призыву» о полированных красавцах из своей коллекции, которые будут выставлены на всеобщее обозрение.

– На выставку отправятся мои самовары самых разных объемов – от 9-литрового до крохотного – объёмом в одну кофейную чашку. Все они – жаровые и действующие (есть возможность растопить! – авт.). Кроме того, будут выставлены другие виды самоваров – керамический, электрический, деревянный, – рассказала она.

Любовь к самоварам коллекционер не скрывает. Признаётся, что собирает их для души. Тем более, что родом она из Тулы, куда, как известно, со своим самоваром не едут. И в её коллекции есть много тульских «толстяков» и кольчугинских. Один из самых старых выпущен в Кольчугино в 1954 году.

Вместе с домашними коллекционер время от времени с удовольствием убеждается в «работоспособности» раритетов – устраиваются семейные чаепития. Заваривают иван-чай, собранный и подготовленный собственноручно, и добавляют мяту, листочки смородины.

В коллекции Анастасии есть и другие предметы посуды, стилизованные под самовар – сахарница, «винный самовар» и т.п. Но их организаторы решили не выставлять. Несомненно, значимую часть экспозиции отдадут заводу. Ведь самовары на нём выпускали и до октября 1917 года и позже.

В открытом доступе есть сведения о самоваре «Кольчугина», названном в честь одноименного села на реке Пекша. Производство было налажено еще в 1871 году. В начале прошлого века самоварная фабрика Кольчугина была преобразована в «Товарищество Кольчугина».

Полвека назад встретить кольчугинский самовар можно было повсеместно во владимирских деревнях. Даже в различной степени сохранности он не терял своей элегантности, нарядности и очарования милого ретро. Но славились они ещё и своей надёжностью: их делали из толстого металла самого высокого качества.

Убедиться в том, насколько может быть ослепительно прекрасным самовар в разных вариациях, смогут все кольчугинцы и гости города. Выставка откроется в центральной библиотеке, которая находится рядом с площадью Ленина – здесь развернуться основные мероприятия праздника.

фото:Magazin-samovarov.ru