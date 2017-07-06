«МегаФон» улучшил покрытие в 6 районах Владимирской области

В 2 раза увеличена емкость сети 3G в Курлово Гусь-Хрустального района. Новые базовые станции 3G также появились на северо-западе Александрова, в Киржаче (район ул. Юматова), в Вязниках (район ул. Советская), в д. Марьинка Камешковского района и в центре города Камешково, в п. Зименки Муромского район, модернизировано оборудование в районе турбазы Улыбышево Судогодского района.

Кроме того, специалисты компании «МегаФон» провели работы по подготовке сетей 2G/3G/4G+ к летнему сезону и массовым мероприятиям. Это позволит жителям и гостям Владимирского региона пользоваться качественной связью и быстрым мобильным интернетом МегаФона в период сезонного увеличения сетевых нагрузок.

«Мы продолжаем развивать техническую инфраструктуру, при этом все оптимизации проводятся в рамках стратегии эффективных затрат на сеть. То есть, мы не просто наращиваем количество базовых станций, а стремимся стать лидерами в восприятии качества связи цифровыми клиентами.

Качество – по-прежнему остается нашим приоритетом» – прокомментировал директор Владимирского регионального отделения компании «МегаФон» Иван Власов.