Россельхозбанк направил более 80 млрд рублей на развитие экономики Удмуртии

Стороны обсудили вопросы поддержки экономики и социальной сферы Удмуртии, а также реализацию нового механизма льготного кредитования предприятий АПК.

Как отметил в ходе встречи Дмитрий Патрушев, за время деятельности РСХБ направил на развитие экономики региона более 80 млрд рублей, в том числе порядка 60 млрд рублей предоставлены на поддержку агропромышленного комплекса. В 2017 году Банк выдал аграриям республики свыше 4 млрд рублей, включая порядка 1,9 млрд рублей по программе льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых.

«С начала работы в регионе мы профинансировали порядка 140 инвестпроектов в АПК на сумму около 3 млрд рублей. Из них 128 объектов уже введены в эксплуатацию и обеспечивают жителей Удмуртии качественными и доступными продуктами питания. При этом сегодня Банк готов работать не только с агропредприятиями, но и поддерживать бизнес всех отраслей экономики, участвовать в реализации гособоронзаказа, создании инфраструктуры, развитии малого предпринимательства и улучшении качества жизни населения республики», – подчеркнул Дмитрий Патрушев.

«Россельхозбанк – ведущий банк в Удмуртии по финансированию отрасли сельского хозяйства. Поэтому для нас он – стратегический партнер. Он активно реализует те инвестиционные перспективы, которые мы ясно видим перед агропромышленным комплексом Удмуртской Республики. Банк обеспечивает исполнение специальных программ кредитования приоритетных направлений госпрограммы в сельском хозяйстве. Поэтому, безусловно, мы продолжим и расширим рамки и форматы нашего сотрудничества», – сообщил Александр Бречалов

По итогам рабочей встречи состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между АО «Россельхозбанк» и Правительством Удмуртской Республики. Документ направлен на расширение взаимодействия сторон в решении приоритетных задач социально-экономического развития региона и предусматривает совместную работу над повышением доступности банковских услуг для предприятий и населения, созданием транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, реализацией инвестиционных проектов.

Фото: https://rgdom.ru/news/rosselkhozbank-snizhaet-stavki