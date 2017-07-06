Жалоба признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу Индивидуального предпринимателя на действия комиссии по осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на право заключения контракта на закупку работ по текущему ремонту помещений ГБУЗ ВО «Золотковская районная больница» для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области “Золотковская районная больница”.

Заявитель утверждает, что комиссия неправомерно приняла решение о том, что его заявка не соответствует требованиям аукционной документации.

Комиссия Владимирского УФАС России не установила в действиях комиссии при рассмотрении первой части заявки заявителя нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу Индивидуального предпринимателя по доводам, изложенным в ней необоснованной.