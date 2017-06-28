Заключенный колонии заказал убийство родного отца

Октябрьским районным судом Владимира вынесен приговор 38-летнему Ивану Шпилёву, жителю Юрьев-Польского района. Он признан виновным в подстрекательстве и пособничестве в приготовлении к убийству по найму.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, отбывая 12-летний срок в ИК-3 за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности и имущества граждан, Шпилёв задумал лишить жизни отца, с которым делил право собственности на квартиру в селе Березники Юрьев-Польского района.

«В один из дней Шпилёв позвонил домой поздравить с днем рождения маму и в разговоре родственники обратились к нему с просьбой о формальности – отказаться от доли в праве собственности на квартиру в Юрьев-Польском районе. Родные объяснили, что после переезда из Архангельской области и проживания во Владимирской области по временной регистрации у них существует проблема с оформлением социальных гарантий. Главным образом пожилые родители волновались за здоровье своего младшего сына, являющегося недееспособным и инвалидом детства. Родственники хорошо знали достаточно агрессивный эгоистичный характер Шпилёва, но даже не могли предположить, что их просьба повлечет крайнюю реакцию», – сообщает СледКом.

Мужчина пожелал стать единственным владельцем недвижимости.

В исправительном учреждении он сообщил о своих намерениях одному из осужденных и просил помочь организовать убийство родственника, найти исполнителя, а за смерть отца гарантировал передачу 150 тысяч рублей от предполагаемой продажи жилья.

Все дальнейшие действия Шпилёва контролировались сотрудниками оперативных служб.

После получения информации о том, что есть человек, готовый совершить убийство за деньги, Шпилёв выбрал способ преступления в виде инсценировки самоубийства отца-пенсионера, сообщил сведения об образе жизни близкого родственника, маршрутах передвижения, подготовил схему расположения квартиры. Через определенное время ему были представлены «доказательства» убийства и он подтвердил намерение заплатить исполнителю оговоренную сумму денег, подписал доверенность на продажу доли в квартире и даже подготовил список желаемых продуктов и вещей.

Приговором Октябрьского районного суда Шпилёву назначено наказание в виде 13,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы сроком на 2 года.

Фото: https://ok.ru/go31belgorod/topic/65944738860017