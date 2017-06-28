В регионе-33 дорожает проезд в электричках

Волго-Вятская пригородная пассажирская компания сообщает, что в соответствии с постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области «Об установлении платы за проезд пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Владимирской области” с 1 июля в регионе-33 устанавливается дифференцированный покилометровый тариф на перевозки пассажиров.

В настоящее время Волго-Вятская пассажирская компания обслуживает пригородные поезда на участке Владимир-Гороховец, Муром-Вековка и Муром-Ковров. Год назад тариф для расчета стоимости проезда составлял 2 рубля 61 копейку за пасажирокилометр, с 1 июля он будет равен 2 рублям 80 копейкам.

Стоимость билета будет зависеть от расстояния поездки. Рассчитать ее можно по таблице:

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