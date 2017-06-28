Во Владимире снесли старейший фонтан

Сегодня по его дорожкам неспешно двигаются тракторы. Рабочие заканчивают разметку дорожек.

По данным мэрии, на обустройство территории будет затрачено более 30 млн рублей. Фронт работ – приличный.

Обновляется покрытие практически всех дорожек и появляются новые. Порядка 1500 «квадратов» будет закатано в асфальт. Вдоль дорожек предусмотрены карманы для лавочек. Появится и новое освещение (долгое время сквер был без него).

Помимо этого, в обновленном сквере появится современная детская площадка, зона отдыха, площадки для футбола и стритбола.

Подрядчик обязуется также заасфальтировать парковочные площадки возле ГДК и выложить плиткой площадку перед зданием. Срок окончания работ – 15 августа. На вопрос «Призыва» «Успеете?» представитель подрядчика ответил тоже вопросом: «А выбор есть?»

Несмотря на предупреждающе-запрещающие объявления о том, что проход на территорию сквера закрыт, некоторые пытаются пройти по песчаным дорожкам сквера под рёв моторов спецтехники. Жители близлежащих домов ходят с «инспекцией», проверяя, все ли деревья на месте. В рамках благоустройства сквера предусматривается спил нижних сучьев у деревьев старше 5 лет, а также ликвидация больных и старых насаждений. Однако, по словам наших собеседников, пока ни одно дерево от реконструкции сквера не пострадало.

А вот возрождение фонтана, который появился тут 60 лет назад и давненько уже не бьёт, откладывается. Сегодня уже и чаши его нет. По плану на его месте разобьют клумбу. Но заложат капсулу с обещанием вернуть фонтан, когда будет финансирование.