Компания ОАО «РОСНО-МС» получила новое название – ООО ВТБ Медицинское страхование

«Переименование ОАО «РОСНО-МС» в ООО ВТБ Медицинское страхование связано с предстоящим объединением медицинских компаний группы ВТБ Страхование: ОАО «РОСНО-МС» и АО ВТБ Медицинское страхование, после которого объединенная компания станет безусловным лидером рынка обязательного медицинского страхования России. С приходом в ОАО «РОСНО-МС» нового акционера – ВТБ Страхование – компания вышла на новый виток своего развития, а ее клиенты приобрели в лице своего страховщика по ОМС еще более высокую гарантию стабильности и уверенности», – прокомментировала новость Генеральный директор ВТБ Медицинское страхование Нина Галаничева.

Ранее выданные полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) ОАО «РОСНО-МС» действительны: смена наименования не повлечет никаких изменений и гарантирует исполнение компанией всех ранее взятых на себя обязательств.

ВТБ Медицинское страхование (ранее ОАО «РОСНО-МС») принимает самое активное участие в развитии и совершенствовании системы ОМС в России, а также поддерживает важные проекты в медицине, направленные на защиту здоровья граждан.