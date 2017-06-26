Семён Слепаков уже едет на Клязьму

Завтра, российская молодёжь откроет третий Всероссийский молодёжный форум «Территория смыслов на Клязьме».

Его прописка не меняется: площадка на озере Запольском недалеко от деревни Дворики (Камешковский район).

«Искать смыслы» будут до 20 августа включительно. Семь смен по одной тысяче человек в каждой станут, как прежде, тематическими. В этом году впервые пройдёт смена «Молодёжные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ». Она будет начальной. Кроме того, впервые «смысловцами» станут транспортники и логисты – как студенты профильных вузов, так и молодые специалисты. В остальном «сменности» придерживаются традиций: вторыми заедут ребята и девчата, увлеченные IT-технологиями, в одну из смен соберутся молодые парламентарии, будет и десятидневка для представителей НКО.

Самый интересный вопрос: кто приедет к молодым, – остаётся открытым. В первый год поиска смыслов на Клязьму прилетел Президент РФ Владимир Путин. Он был собеседником молодых айтишников. В тот же год принимали министра иностранных дел Сергея Лаврова, профессора МГУ Олега Морозова, тогдашнего главу ЦИКа Владимира Чурова, политиков Александра Проханова и Владимира Жириновского.

В прошлом году Владимир Вольфович вернулся. Компанию ему составили коллеги по Госдуме: Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Сергей Неверов (зампред Думы). Яркие впечатления остались у участников от встречи с известным журналистом, публицистом и политическим консультантом Анатолием Вассерманом.

Но, несомненно, одним из самых впечатляющих был визит премьер-министра Дмитрия Медведева. Он запомнился еще и тем, что на вопрос участника форума из Дагестана о низких зарплатах молодых специалистов, Дмитрий Анатольевич предельно честно ответил – образование не та сфера, где можно достойно зарабатывать.

«Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю, ну вот», – отметил премьер.

А вот участницу форума Яну Мамаеву из Красноярского края, которая также спрашивала о низкой заработной плате, а также недоступности ипотеки для работников соцсферы, на встрече с Сергеем Неверовым одёрнули за дорогой айфон в руках. «Когда мы задаём такие вопросы, давайте смотреть, что у нас в руках», – посоветовал тогда девушке один из спикеров.

Чем запомнится форум нынешнего года и будет ли соблюдена очередность пребывания первых лиц, посмотрим-послушаем. С большой степенью вероятностью, предположим, что будет кого «растащить на цитаты». Известно, что самым первым гостем первой смены будет замечательный Семён Слепаков – кавеэнщик, продюсер, сценарист, бард, мэтр сарказма.

Также, как обещают организаторы первой смены, к «смысловцам» приедут генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, известный российский продюсер и режиссёр Егор Кончаловский.

Над списком остальных медийных фигур пока гриф «для служебного пользования».

Тем временем на уровне первого вице-губернатора Алексея Конышева прошла последняя ревизия приготовлений к открытию форума. Он подчеркнул, что «к поставкам продуктов необходимо более активно привлекать владимирских производителей, так качество продуктов питания проще контролировать». Также призвал очень серьёзно относиться к соблюдению санитарных норм на пищеблоке.

Кстати, на станице форума в соцсетях обсуждается запрет проносить еду на территорию «смысловцев».

«…Еду на форум проносить нельзя. Никакую. Вообще. Совсем. Даже если попросить на месте, всё равно не разрешат. Никому. Вообще совсем никому. Никакую. Сейчас вы подумаете, что печеньки это не еда, а уж конфеты и шоколадки — тем более. Но их, увы, тоже нельзя. Даже если в упаковке. Даже если упаковка вакуумная. Даже если купили за полчаса до входа на территорию форума и сохранили чек. Но не надо строить страшных сценариев жизни без сладостей и вкусных перекусов», – вот так сурово организаторы предупреждают участников, напоминая, что на форуме будут работать кафе и магазин. А, кроме того, будет и бесплатное трехразовое питание.

Бывалые «смысловцы» жалуются на дороговизну «Территории». Им дают сдержанные обещания: вопрос о ценовой политике в местном магазине обсуждался.

Один из участников дискуссии, вспоминая о «продуктовых вольностях «Тавриды» (это молодёжный форум в Крыму), даёт своё заключение: «Если вы хотите увидеть первых лиц и готовы платить за это неустроенным, спартанским бытом, то «ТС» вам подходит. Если же вам важнее условия проживания и творчества, то, по возможности, Клязьме предпочтите «Тавриду».

Однако заметим, что регистрация участников «Территории смыслов на Клязьме» была непродолжительной. Заявок изначально было под ано очень много.

Помимо встреч с политическими тяжеловесами и медийными фигурами, форум предоставляет возможность молодым получить деньги на мечту. Как и в прошлые годы, в рамках его будет проходить очный этап Конвейера проектов. Авторы лучших из них будут претендовать на получение грантов.

Проблемы, чем заняться холодным, судя по всему, вечерами, у участников тоже не будет. По сообщению пресс-службы обладминистрации, «по вечерам для форумчан будут выступать молодёжные коллективы Владимирской области». Молодым и активным открыты площадки для футбола, волейбола, городков, воркаута. Запланированы акции «Зарядка с чемпионом», мастер-классы и показательные выступления по базовым видам спорта.

Все желающие смогут в тестовом режиме сдать нормы ГТО или стать капитанами. В этом году за 1300 рублей сотрудники госинспекции по маломерным судам берутся обучить навыкам вождения катерами, моторными лодками, гидроциклами. С выдачей удостоверения самым успешным.

фото: Kinovid24.ru