За нарушение антимонопольного законодательства – штраф

16 июня 2017 года руководитель Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении ООО «ВРК» по признакам правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Комиссия Владимирского УФАС России установила нарушение ч. 4 ст. 16 ФЗ «О защите конкуренции». Нарушение выразилось в заключении соглашений между ГБУЗ ВО «Собинская РБ» и ООО «ВРК».

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, руководитель Владимирского УФАС России признал ООО «ВРК» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.32 КоАП РФ и привлек к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в виде административного штрафа в доход бюджета в размере 50 000 рублей.