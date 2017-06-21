За нарушение антимонопольного законодательства – штраф

Юридическое лицо привлечено к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства

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16 июня 2017 года руководитель Владимирского УФАС России  рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении ООО «ВРК» по признакам правонарушения,  предусмотренного частью 4 статьи 14.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Комиссия Владимирского УФАС России установила нарушение ч. 4 ст. 16 ФЗ «О защите конкуренции». Нарушение выразилось в заключении соглашений между ГБУЗ ВО «Собинская РБ» и ООО «ВРК».

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, руководитель Владимирского УФАС России признал ООО «ВРК» виновным в совершении административного  правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.32 КоАП РФ и привлек к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в виде административного штрафа в доход бюджета в размере 50 000 рублей.

 

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