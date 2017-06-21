Чуткие носы региона-33 отмечают профессиональный праздник

В УМВД России по Владимирской области на сегодняшний день служат 98 полицейских-кинологов. За каждым из них закреплён свой «напарник без погон», который является таким же бойцом подразделения, как и любой штатный сотрудник органов внутренних дел.

Правоохранительные тандемы, в которых человек и собака работают на равных, показывают отличные результаты на специализированных соревнованиях и в служебной деятельности.

Только за прошлый год при участии служебных собак на территории региона было раскрыто более 400 преступлений.

В Александровском районе отлично знают полицейского-кинолога старшего сержанта Игоря Лита и его четвероногую помощницу, немецкую овчарку Феличе. Уже несколько лет они несут службу в составе отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по Александровскому району. Опытный дрессированный пёс не раз помогал обнаружить похищенное имущество и найти «по горячим следам» злоумышленников, совершивших то или иное преступление.

Немало примеров плодотворной работы могут привести полицейские-кинологи ОМВД России по Кольчугинскому району старший лейтенант полиции Александр Шиков и старший сержант полиции Светлана Балабанова. Благодаря их питомцам, служебным собакам Санте и Заре, только в текущем году раскрыты несколько серьезных уголовных дел. В одном из случаев злоумышленник поздним вечером на улице напал на семейную пару. Мужчина украл у них личные вещи, но при этом обронил свою собственную перчатку. Собака, взяв след, уже спустя час помогла обнаружить преступника.

В ОМВД России по Судогодскому району в кинологической службе состоят две представительницы прекрасного пола: старший лейтенант полиции Наталья Соловьева и старший сержант полиции Ирина Прокофьева. Обе девушки с детства увлекались собаками и сумели превратить свое хобби в любимую работу: сегодня они работают с немецкими овчарками Мухтаром и Бьянкой.

В ОМВД России по Вязниковскому району собаки задействованы в патрульно-постовой и охранно-конвойной службах, где их считают буквально незаменимыми помощниками. Сержант полиции Абдулсамат Нураллаев и овчарка Лайма ежедневно выполняют обязанности по охране и конвоированию подозреваемых и обвиняемых, а также участвуют в показательных мероприятиях. Их коллеги, старший сержант полиции Алена Кондратьева и «напарник» Кокетка-Кетти обеспечивают общественный порядок на улицах города.

Сразу с двумя четвероногими «напарниками», Фёклой и Саньком, работает полицейский-кинолог отдельной роты ППС ММ ОМВД «Муромский» Анна Новожилова. Фёкла «специализируется» на поиске взрывчатых веществ. Профессионалов такого высокого уровня немного даже в стране, поэтому командировки в другие города на массовые общественные мероприятия и в «горячие точки» для кинолога и Фёклы – обычное дело. А Санёк отлично справляется со следовой работой и защитной службой, помогая искать тех, кто совершает кражи и грабежи.

В подразделении ППС ОМВД России по Камешковскому району несут службу полицейский-кинолог старший сержант внутренней службы Алексей Хомутов и овчарка Найк. За несколько лет работы были самые разные случаи, в которых пёс показывал себя как настоящий профессионал.

– Главное в работе с собаками – любовь и терпение, – считает полицейский- кинолог старший сержант полиции Роман Потапов, который несколько лет служит в ММ ОМВД России «Гусь-Хрустальный». – Пес очень хорошо чувствует характер и настроение хозяина, поэтому, чтобы работа приносила результат, важно не только обучать собаку, но и учиться самому.

Напарник Романа – Джессика. Четвероногий страж порядка работает в полиции уже три года.

– По формулировке, данной законодателем, служебная собака – специальное средство вооружения правоохранительных органов. Но и для меня, и для моих коллег, пёс становится верным помощником и другом, – говорит начальник Центра кинологической службы УМВД России по Владимирской области майор полиции Сергей Дармов. Со своим служебным псом Дастином он проработал более 12 лет, выполнив не одну сотню служебных задач. Сергей уверен, что важность работы кинологических подразделений переоценить просто невозможно.

Фото пресс-службы регионального УМВД