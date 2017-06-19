Владимир захватят дожди и грозы

Непогода вновь врывается в Центральную Россию. “Желтый” уровень опасности объявлен практически во всех субъектах ЦФО. Главную угрозу для здоровья и жизни людей представляют грозы и шквалистый ветер.

Из-за непогоды возможно увеличение количества ДТП, падение деревьев и слабо закрепленных рекламных конструкций, а также подтопление улиц, – предупреждают спасатели и советуют пережидать непогоду дома или на работе.

Что касается погодных перспектив, то владимирцев ждет дождливая неделя и похолодание. С завтрашнего дня столбики термометра поползут вниз: к пятнице температура воздуха составит всего 15-16 градусов днем, и 8 – ночью. Сохранится не по-летнему прохладная погода и в выходные дни.

Фото: http://inzhukovskiy.ru/upload/page/389/6389