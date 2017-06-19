16-летний боксер жестоко избил знакомого из-за девушки

Следственными органами СК РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя областного центра. Он подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью школьника.

Следствием установлено, что 23 января текущего года владимирец поссорился с девушкой, она попросила не провожать ее и заявила, что идет домой. Через некоторое время парень увидел ее с 15-летним знакомым возле жилого дома на улице Егорова.

Потерпевший попытался объясниться, заявив, что общается со сверстницей чисто по-дружески. Но ревнивец внезапно и неожиданно для школьника нанес ему несколько ударов в голову.

С черепно-мозговой травмой, переломами костей лица и другими телесными повреждениями потерпевшего доставили в больницу. Согласно экспертному заключению, 15-летнему школьнику был нанесен тяжкий вред здоровью.

К слову, подозреваемый и потерпевший были знакомы по спортивной школе по боксу.

Пострадавший воспитывается в благополучной полной семье. После лечения он успешно окончил 9 класс. Врачи продолжают следить за его здоровьем.

Подозреваемый, также воспитывающийся в полной благополучной семье, объяснил свое поведение эмоциональностью на фоне расставания с девушкой.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.

По данным Следственного комитета по Владимирской области, драка проходила на глазах других подростков, но вмешиваться в конфликт они не стали.

По результатам следствия будут приняты меры профилактики, связанные с противодействием агрессивности в молодежной среде.

Фото: https://31tv.ru/upload/files/praktika/izbili.jpg