«Стриж», следующий из Владимира, столкнулся с электричкой

В соцсетях появились фото и видео с места аварии. По предварительным данным, в результате столкновения со скоростным поездом “Стриж”, следующим по маршруту “Нижний Новгород-Владимир-Москва”, с рельсов сошел вагон электрички “Нахабино-Щербинка”.

Пассажиры эвакуированы, на место инцидента выехали сотрудники экстренных служб. Информация о жертвах и пострадавших, а также разрушениях устанавливается. Причины произошедшего уточняются.

Фото: https://twitter.com/genich1589

Добавлено: в 16.15

Московская железная дорога распространила официальную информацию о ЧП

Согласно сообщению, по предварительным данным, при отправлении у пригородного поезда “Нахабино-Щербинка” произошел сход колесных пар двух вагонов. В результате чего они наклонились в сторону прибывающего на вокзал скоростного поезда “Стриж”.

По предварительной информации, с ушибами в медпункт Курского вокзала обратились два пассажира”Стрижа”. Для устранения последствий схода на место отправились два восстановительных поезда. В настоящее время железнодорожники прорабатывают временную схему движения пассажирских и пригородных поездов.