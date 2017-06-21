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Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Компания ВеКОТ»  на действия комиссии при проведении электронного аукциона на оказание услуг по чистке кондиционеров для нужд ГБУЗ ВО «Муромский родильный дом» в 2017 году.

По мнению заявителя, аукционная комиссия неправомерно признала вторую часть заявки Общества не соответствующей требованиям Законодательства о контрактной системе.

По мнению представителя уполномоченного органа, основанием к признанию заявки не соответствующей явилось непредставление информации о соответствии участника закупки требованиям, установленными пунктами 3-9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе в сфере закупок (декларация представлена не в полном объеме).

В результате изучения представленных документов, рассмотрения доводов жалобы, пояснений сторон Комиссия Владимирского УФАС России  решила признать жалобу ООО «Компания ВеКОТ»» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.

 

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