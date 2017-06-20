Александровским должникам отключают газ

Во Владимирской области проходят массовые рейды по отключению абонентов, накопивших внушительные долги, а также не заключивших договоры на техническое обслуживание газового оборудования

На днях контролеры «Газпром межрегионгаз Владимир» побывали с проверкой в Карабаново. В итоге владельцы нескольких квартир в доме 1 по улице Карпова остались без газа.

«Александровский район был выбран неслучайно – здесь ситуация с платежной дисциплиной одна из самых сложных в регионе, – отметила начальник территориального участка ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» в Александрове Ирина Небосенко. – Долги населения за газ достигли 22 млн рублей. В многоквартирном доме на улице Карпова в Карабаново, например, проживают десять должников, многие из которых не платили за газ на протяжении года».

В ходе рейда в одной квартире газовики поставили универсальный защитный корпус (УЗК), ограничивающий несанкционированный доступ к перекрытым газовым кранам. Еще две квартиры были отрезаны от газовых коммуникаций при помощи газосварочного оборудования. Остальные должники поспешили погасить задолженность на месте, в нескольких случаях были оформлены договоры о рассрочке платежей.

В пресс-службе «Газпром газораспределение Владимир» напоминают, что отключение абонентов – крайняя и наиболее действенная мера в работе с недисциплинированными потребителями.

– У нас имеются серьезные намерения дойти до каждого неплательщика, не сможем попасть во двор или в дом – отключим от газораспределительной сети на улице, – отметила Ирина Небосенко. Ну, а если не получится сразу взыскать долг за газ – придут судебные приставы и арестуют имущество. Гражданам, накопившим большую задолженность, мы рекомендуем срочно ее погасить, поскольку в будущем им придется заплатить гораздо больше – оплатить не только сам долг, но и стоимость работ по отключению и последующему подключению к системе газоснабжения».

По данным на 1 июня просроченная дебиторская задолженность населения Владимирской области за потребленный природный газ достигла 126,1 млн руб. Вместе с Александровским районом проблемы с платежами наблюдаются в Петушинском, Собинском, Вязниковском и Гороховецком районах.

Среди районов, где жители соблюдают платежную дисциплину, называют Судогодский, Юрьев-Польский, Селивановский и Меленковский районы.

Напомним, что в рамках работы по снижению дебиторской задолженности компания-поставщик направила абонентам-неплательщикам около 7 тысяч уведомлений о предстоящем отключении от газоснабжения за долги. В каждом таком уведомлении содержится информация о сумме задолженности и сроке, в течение которого долг необходимо погасить. За первые 5 месяцев текущего года без газа остались 459 физических лиц с общей задолженностью 5,2 млн руб.

Особое внимание специалисты газоснабжающей организации уделяют и тем абонентам, которые до сих пор не заключили договоры на техническое обслуживание газового оборудования

Так, во время профилактического рейда в городе Карабаново большинство потребителей оформили такие договоры на месте, при этом газовики сразу же провели работы по техобслуживанию оборудования.

В целом по Владимирской области на сегодняшний день договоры ТО есть почти у 470 тысяч абонентов – это чуть более 80% от общего количества потребителей газа, проживающих в регионе.

Фото: https://gusejnovmaksim.ru/wp-content/uploads/2016/11/otkluch_bezotv.jpg