Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «СОЮЗ» на приобретение благоустроенного жилого помещения (квартиры) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей со всеми удобствами, расположенного в городе Кольчугино, общей площадью не менее 16,0 м2 и не более 32,0 м2 на 2017 год.

По мнению заявителя, аукционная комиссия неправомерно признала вторые части заявок участников закупки соответствующими требованиям Закона о контрактной системе в сфере закупок.

По мнению представителя уполномоченного органа, нарушений законодательства при осуществлении данной закупки не допущено. Вторые части заявок участников закупки полностью соответствовали требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

В результате изучения представленных документов, рассмотрения доводов жалобы, пояснений сторон Комиссия Владимирского УФАС России решила признать жалобу ООО «СОЮЗ» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.