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Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «СОЮЗ»  на приобретение благоустроенного жилого помещения (квартиры) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  лиц из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей со всеми удобствами, расположенного в городе Кольчугино, общей площадью не менее 16,0 м2 и не более 32,0 м2 на 2017 год.

По мнению заявителя, аукционная комиссия неправомерно признала вторые части заявок участников закупки соответствующими требованиям Закона о контрактной системе в сфере закупок.

По мнению представителя уполномоченного органа, нарушений законодательства при осуществлении данной закупки не допущено. Вторые части заявок участников закупки полностью соответствовали требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

В результате изучения представленных документов, рассмотрения доводов жалобы, пояснений сторон Комиссия Владимирского УФАС России  решила признать жалобу ООО «СОЮЗ» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.

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