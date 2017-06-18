О владимирской библиотеке узнал весь мир

Форум «Книга. Культура. Образование. Инновации», прошедший в Крыму, собрал более 700 представителей библиотек, вузов, издательств и музеев из России, Беларуси, Великобритании, Германии, Латвии, США, Франции, Швейцарии и других стран мира.

Участники обсудили существующие проблемы взаимодействия между учреждениями науки, культуры и образования. Своими наработками в этой сфере поделились и наши земляки: руководители Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи и Владимирской областной научной библиотеки.

В рамках форума состоялся конкурс фильмов и роликов о работе библиотек. Всего на суд жюри было представлено 20 работ. По итогам конкурса лучшей из них была признана документальная картина «Все только начинается…», повествующая о прошлом, настоящем и будущем Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи.

Этот фильм был специально снят к 55-летию библиотеки осенью прошлого года ее постоянными читателями и друзьями. Режиссер картины Мария Ремыга и оператор Игорь Ганьков – частые гости библиотеки. Они неравнодушны к чтению, поэтому работали над фильмом с особенным трепетом. Съемки велись на протяжении нескольких месяцев. Ребята порылись в архивах, вспомнили ветеранов библиотечного дела, рассказали обо всех отделах современной библиотеки и ее самых интересных мероприятиях. В фильме собрано много любопытных деталей.

Так, например, самыми первыми книгами в областной детской библиотеке были «Борис Годунов» Пушкина, «Маскарад» Лермонтова, «Книга для родителей» Макаренко. Некоторые из них сохранились до сих пор. Сегодня же фонд библиотеки насчитывает 300 тысяч книг, есть и с автографами писателей, которые бывали во Владимире.

Посмотреть фильм «Все только начинается…» можно здесь.