Посёлок Бараки под Владимиром становится селом

На днях над маковками нового храма в Бараках засияли кресты. Об этом сообщил сайт Судогодского благочиния (Бараки относятся к Судогодскому району, хотя территориально ближе к Владимиру). Теперь каждый проезжающий по трассе Владимир-Муром-Арзамас может любоваться новым храмом во имя святого преподобного Сергия Радонежского.

Строительство храма началось весной 2015 года: закладной камень освятил митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий. А благословение владыки на возведение церкви было получено жителями Бараков годом ранее – в 2014-м, когда отмечалось 700-летие Сергия Радонежского.

Архитектурная композиция нового здания – когда «восьмерик» поставлен на «четверик» – традиционная для русского деревянного храмового зодчества, получившая широкое распространение ещё в XVII веке. Сочетание контрастных форм придаёт храму устремлённость ввысь.

Стены храма в Бараках росли на глазах, в начале весны 2017-го шатры над престолом и изящной колокольней увенчались блестящими маковками. А теперь над ними подняли и кресты.

– В Бараках стало красиво – это уже не просто деревня, а село, – сказал в своей краткой проповеди о. Георгий. – Крест – не просто украшение. От него исходит сила и благодать. И пусть эта сила ведёт в душах тех, кто приходит под его покров, славную работу по уничтожению вражды, ненависти, нелюбви, гнева, раздражения. Дай Бог, чтобы взирая на этот крест, все проезжающие и проходящие мимо освящали свой путь добром и любовью.

Как сообщает сайт Судогодского благочиния, освящение престола Свято-Сергиевского храма произойдёт уже в этом году. Возможно, это случится в один из дней памяти преподобного Сергия Радонежского. Они отмечаются несколько раз в году: 18 июля – воспоминание обретения его честных мощей (1422), 8 октября – его преставление (1392).

Фото Владислава Артамонова