В редакцию газеты «Призыв» обратилась многодетная семья Фёдоровых, проживающих в городе Петушки. Родители воспитывают пятерых детей – четырех сыновей и одну дочку. Мальчишки – все, как на подбор, здоровы и веселы. Двое уже выросли, стали помощниками в семье. А 9-летней Даше приходится нелегко.

С рождения ей поставили диагноз «тотальная диастематомиелия позвоночника». Из-за отсутствия нескольких позвонков девочка не могла сидеть. После череды сложных операций и продолжительных восстановительных курсов здоровье Даши заметно улучшилось.

Сейчас она уже сидит без помощи взрослых и даже на стуле. Огромный прогресс. Это стало возможным благодаря врачам из Санкт-Петербурга, заботам родителей и силе воли самой девочки. В Кургане (Свердловская область) же Даше сделали еще одну операцию – на выпрямление правой ручки.

Сейчас родители получили квоту в Пигановский ортопедический центр. Врачи готовы проводить поддерживающие процедуры. Но для коррекции корсета позвоночника необходимо снова съездить к врачам в Санкт-Петербург.

На проезд и проживание требуются большие средства, которых у многодетной семьи нет. Татьяна и Роман Федоровы обращаются ко всем неравнодушным жителям области за финансовой поддержкой.

Номер карты Сбербанка мамы Татьяны – 4276810016610447.