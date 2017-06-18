В регионе-33 будут построены новые котельные

Между муниципальными образованиями Владимирской области распределены субсидии регионального бюджета на софинансирование в текущем году мероприятий в рамках государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года».

Согласно документу, подписанному губернатором региона, в 2017 году на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры будет направлено свыше 78 миллионов рублей, из них почти 66 миллионов – средства областного бюджета, остальные – деньги местных бюджетов и средства из внебюджетных источников.

В рамках госпрограммы до конца года будут построены новые блочно-модульные котельные в поселке Городищи Петушинского района, в селе Шихобалово Юрьев-Польского района и в городе Камешково.

Фото: http://www.tteplo.ru/docs/objects/big/IMG_2061.jpg