В отбившихся от сноса гаражах началась ревизия собственников (видео)

В гаражном кооперативе «Добросельский» состоялось экстренное собрание собственников гаражей по теме изъятия земельного участка для муниципальных нужд. Второе за последний месяц. И если на первом собственники 175 металлических гаражей обсуждали письмо мэрии об изъятии земельного участка, то на втором – об отзыве решения об изъятии.

Парадокс, но за такой короткий срок администрация поменяла позицию на прямо противоположную. Сыграло ли роль привлечение СМИ к этой теме, неизвестно. Но в мэрии пояснили, что управление земельные ресурсами поторопилось с ультиматумом к владельцам гаражей, надо было детально проработать этот вопрос с главой администрации. А сити-менеджер Андрей Шохин заверил «Призыв» в том, что гаражи и участок под ним без желания собственников трогать не будут.

Напомним, месяц назад председатель ГСК «Добросельский» Валентин Щербаков получил письмо из администрации. Собственники на первом собрании решили попытаться приватизировать землю, чтобы отстоять свои гаражи. На вчерашнем собрании замглавы администрации Дмитрий Норихин лично заверил всех собственников, что в ближайшее время никакого изъятия не будет:

– Отзыв письма составлен. Договор аренды участка с ГСК возобновлен на прежних условиях.

Собственники гаражей с надеждой смотрели на городских чиновников. Верить хочется, но надо быть готовым и к новым сюрпризам. Поэтому после отъезда чиновников автовладельцы взялись обсуждать членство ГСК.

– Теперь можно платить членские взносы за 2017-й год. Начинаем сдавать деньги. И давайте сообща решать вопрос по должникам, – призывали члены правления ГСК. – Давайте голосовать за исключение тех членов ГСК, накопивших долги свыше 3000 рублей.

Всех должников назвали поименно с указанием номера гаража. Единогласно решили исключать нерадивых собственников из кооператива. Кто не откликнется на письма и вызовы в суды, в перспективе вообще хотят лишать гаража.

– Ведь можно продать эти гаражи нормальным людям – тем, кто будет пользоваться ими постоянно и исправно платить взносы. Неправильно, если одни платят, а другие нет. Ведь сумма муниципальной аренды не снижается, все это ложится на плечи добросовестных плательщиков, – убеждают друг друга собственники гаражей.

Есть и еще одна цель у ревизии – «подчистить» ряды членов кооператива с тем, чтобы ни у кого не возникло желания расстаться с гаражом в обмен на радужные посылы инвестора, ранее желающего здесь выстроить многоуровневый крытый паркинг.

В администрации же четко дали понять, что пока собственники сами не захотят оставить участок, их никто не потревожит. Но в рядах собственников запросто может возникнуть разлад, если части из них пообещать денежную компенсацию за гараж.