В районе «Рябинки» временно перекроют движение

Как сообщает пресс-служба владимирской мэрии, движение транспорта будет закрыто по улице Чайковского на участке от дома №12 до дома №26 сегодня, 16 июня, в 23.00 часа и возобновлено в воскресенье в 06.00 часов. Транспорт будет направлен в объезд по нечетной стороне улицы Чайковского от дома по улице Ново-Ямская, 26 до дома по улице Чайковского, 5-а.

Через неделю ОАО «ВКС» продолжит работы на противоположной стороне улицы Чайковского. В связи с этим движение будет закрыто в пятницу, 23 июня, в 23.00 часа и возобновлено в понедельник, 26 июня, в 06.00 часов. Объезд транспорта будет осуществляться по улицам Балакирева, Ново-Ямской, Красноармейской, Казарменной и Ново-Ямскому переулку.

В мэрии также отметили, что глава администрации города Владимира Андрей Шохин распорядился установить временные дорожные знаки для ограничения движения транспорта. Отделу транспорта и связи поручено изменить схему движения маршрутов общественного городского транспорта в этом районе на время ремонтных работ. Сообщается, что временная схема будет опубликована уже в самое ближайшее время.

Фото http://www.vladimir-city.ru/news/main/947158/