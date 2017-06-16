В Коврове дороги отремонтируют авансом

Глава Коврова Анатолий Зотов рассказал о ремонте дорог в городе оружейников. В 2017 году на дорожный ремонт там планируется потратить 76,7 млн рублей, в том числе 46 млн – из областного бюджета, а 30,7 млн – из местного.

Как значится на официальном сайте горадминистрации, этих «денег хватит на 7 км дорог площадью 50 кв. м.» Вероятно, это опечатка, и речь все-таки идет о 50 тысячах квадратных метров, иначе получается, что один отремонтированный «квадрат» обойдется в полтора миллиона рублей.

Основные работы запланированы на улицах Белинского, Грибоедова, Ленинградской, Лизы Чайкиной, Южной. Указано также, что будет ремонтироваться «дорога Ковров – п. им. Чкалова», хотя поселок имени Чкалова – не что иное, как ковровский микрорайон, и указанная дорога ведет из Коврова в Ковров.

Кроме того, в нынешнем сезоне будут отремонтирован участок улицы Дегтярева от улицы Октябрьской до улицы Федорова и от Федорова до Белинского. На приведение в порядок этой улицы выделены 33 млн рублей, из которых лишь 1,65 млн доля ковровского бюджета. Любопытное в том, что эти работы будут вестись в счет будущего года! И, вероятно, в 2018 году средств на дорожный ремонт в Коврове окажется меньше, если столь существенная сумма будет потрачена «авансом».

Объемы финансирования дорожного ремонта и в 2017 году ощутимо уступают масштабам 2016-го. Год назад на ремонт дорог в Коврове потратили 154,4 млн рублей, не считая 13,6 млн рублей на ремонт тротуаров. В текущем году даже со средствами будущего года получается почти в полтора раза меньше. При этом проблемных дорог в Коврове полным-полно, даже если говорить лишь о наиболее важных магистральных улицах.

Даже рядом со зданием горадминистрации улица Тимофея Павловского разбита так, как будто в Городе воинской славы лишь недавно окончились бои. И таких примеров можно привести предостаточно, причем многие из разбитых дорог в нынешнем году ремонтироваться не будут. Например, улицы Кирова (где недавно проваливался асфальт, и на сутки перекрывалось движение) и Волго-Донскую в текущем году могут отремонтировать, по словам Анатолия Зотова, «только если появятся дополнительные средства».

А есть еще Социалистическая, Муромская, Абельмана, Чернышевского, Первомайская, Лопатина, Рунова, Крупской, Ранжева, Куйбышева, проезды Урожайный и Брюсова, где впору ездить разве что на танке. Их капитально ремонтировать в текущем году не собираются, а ямочный ремонт, если он где-то и будет проведен, на этих улицах в лучшем случае даст лишь временный эффект на пару-тройку месяцев до первой распутицы.

Тем временем. Ковровчанин, чей «Ситроен» в марте 2017-го на улице Космонавтов наехал на выбоину, скрытую под водой, и получил механические повреждения, отсудил у горадминистрации почти 94 тысячи рублей. Это сумма материального ущерба, оплаты госпошлины, услуг оценщика и юриста. В списках улиц, подлежащих масштабному ремонту в 2017 году, улица Космонавтов не значится.

Фото: http://www.ugra-tv.ru/upload/iblock/317/317216c9dc209c35219d63fb557df11f.jpg