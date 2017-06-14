Во Владимире машина сбила девочку у детской больницы

Это случилось на улице Добросельской около детской больницы на пешеходном переходе со светофором. Уже загорелся красный свет, движение пешеходов прекратилось. Но 14-летняя девочка – побежала через дорогу (возможно, торопилась на подъезжавший на другой стороне автобус). А её подружка осталась стоять на тротуаре.

В это время по левой полосе ехал «УАЗик». 63-летний водитель не успел затормозить. Скорость была невысока, но столкновения избежать не удалось. Врачи скорой помощи диагностировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму и ряд других повреждений. По данным УГИБДД, пострадавшая находится в реанимации.

Вчера, кстати, в областном центре зарегистрировано 4 аварии с пострадавшими – редкий случай для буднего дня. Похоже, что дождливая погода сыграла в этом не последнюю роль.

В тот же день в центре города 25-летняя девушка на «БМВ» на высокой скорости врезалась в фонарный столб. В результате травмированы двое: водитель и пассажир.

Серьезно пострадал 38-летний водитель «Тойота-Ленд Крузер», который на Куйбышева вылетел на встречную полосу и на всем ходу столкнулся с небольшим грузовичком «Исузу». В результате удара внедорожник вынесло в кювет.

А вечером на Суздальском проспекте 41-летний пьяный водитель «семерки» (и туту уж погода не при чем) въехал в попутную «Волгу». В результате ДТП пострадала 66-летняя пассажирка «Волги», инвалид второй группы. Врачи скорой помощи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.