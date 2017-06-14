«Музыкальная экспедиция» пройдет на сухую

Напомним, что финальные концерты проекта «Музыкальная экспедиция», запланированные на сегодня и завтра, должны были состояться у церкви Бориса и Глеба в селе Кидекша и на Торговой площади Суздаля. Однако после предупреждения спасателей об ухудшении погодных условий музыкальные пленэры были перенесены в киноконцертный зал Главного туристического комплекса «Суздаль» (ГТК).

Начало концертов – в 19:00. Адрес комплекса: г. Суздаль, ул. Коровники, д. 45. Вход на концерты – свободный.

Отметим, что из Владимира в Суздаль будет организован трансфер. Автобусы будут отправляться в 18.00 от Соборной площади.

Кроме того, сегодня вечером для слушателей, приехавших на концерт в село Кидекша, администрацией Суздальского района будет организован специальный бесплатный трансфер из Кидекши в ГТК «Суздаль». Автобусы будут отправляться по мере заполнения в период с 18:00 до 19:30.

Напомним, что фестиваль «Музыкальная экспедиция» реализуется на Владимирской земле в четвертый раз. Участие в нем принимают ведущие музыканты России, Бельгии, Германии, Норвегии, США.

За свою еще совсем не большую, но уже богатую историю «Музыкальная экспедиция» успела побывать во многих живописных уголках региона-33: в усадьбе Храповицкого, Свято-Введенском островном монастыре, усадьбе Танеевых, доме-музее Бородина. Кроме этого в рамках проекта музыканты посетили Санкт-Петербург, Рязань и Касимов.

Фото пресс-службы областной администрации