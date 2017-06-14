Владимирские чекисты поймали хакера

Как сообщает УФСБ России по Владимирской области, в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность 31-летнего жителя региона-33, причастного к использованию вредоносного программного обеспечения (ПО).

По версии следствия, в прошлом году мужчина зарегистрировался на тематических интернет-ресурсах хакерской направленности. Он активно интересовался технологией использования определенного списка вредоносного ПО, а также делился своим опытом в подобной деятельности.

С использованием вредоносного ПО им осуществлены многократные попытки неправомерного доступа к электронным системам, обслуживающим информационные ресурсы органов государственной власти и местного самоуправления.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий изъят принадлежащий ему компьютерный системный блок с имеющимся на нем вредоносным ПО.

Проведенная экспертиза показала, что данное программное обеспечение предназначено для уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации.

Следственным отделением УФСБ России по Владимирской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «создание, использования и распространение вредоносных компьютерных программ».

Теперь хакеру грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Фото: http://forpost-sevastopol.ru/russia/item/8035