«Утечку мозгов» регион-33 восполняет приезжими специалистами

По данным Владимирстата, в 2016 году миграционная убыль (разница между числом приехавших в регион и уехавших из него) во Владимирской области составила 1,9 тыс. человек. В позапрошлом году этот показатель был еще больше – 3,1 тыс. человек.

В то же время за эти два года, как сообщает областная администрация, во Владимирский край было привлечено более 1,5 тысяч специалистов из других регионов. Более 60% из них – дипломированные специалисты, около 40% – квалифицированные рабочие кадры.

Большинство покинувших свою малую родину владимирцев (66%) предпочли Московскую область, город Москву, Нижегородскую и Ивановскую области. К нам же на работу чаще всего едут жители Волгоградской, Кемеровской, Костромской, Ленинградской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Саратовской, Сахалинской и Тамбовской областей, а также те же ивановцы и представители Подмосковья.

В период с 2015 года по март 2017 года во Владимирской области были трудоустроены 1155 работников следующих специальностей: биотехнолог, биохимик, микробиолог, инженер, аналитик, юрисконсульт, металлург, зоотехник, химик, научный сотрудник, экономист.

По данным департамента здравоохранения, в медучреждения Владимирской области с 2015 года трудоустроено 207 специалистов, прибывших из других регионов (в том числе – 187 выпускников образовательных организаций медицинского направления), по специальностям: кардиолог, гинеколог, онколог, инфекционист, хирург, терапевт, травматолог, врач ультразвуковой диагностики, уролог, эндокринолог.

Еще 151 человек приехал в 33-й регион работать в сфере образования. Среди них – преподаватели русского языка и литературы, учителя иностранного языка, математики, начальных классов, а также воспитатели и мастера производственного обучения.

Из организаций, активно привлекающих кадры из других регионов, отмечены Завод им. В.А. Дегтярева, Ковровский механический завод, Муромский завод радиоизмерительных приборов, Опытный стекольный завод, Всероссийский научно-исследовательский институт здоровья животных, АО «Генериум», ООО «ВЕРОФАРМ», Региональный Логистический Центр, компании «БЕКО» и «Аскона-Век», комбинат «Тепличный», Суздальский медоваренный завод, Первый Клинический медицинский центр (г.Ковров), городские больницы и образовательные организации (дошкольного, школьного и профессионального образования).

Фото: img02.rl0.ru