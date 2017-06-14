Эксгибициониста задержали в детской песочнице

Во Владимирской области расследуется уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя.

Как сообщает региональный Следственный комитет, вечером 9 июня на детской площадке, расположенной у дома 173 по улице Лакина областного центра, подозреваемый совершил в отношении 8-летней девочки действия, характерные для эксгибиционистов.

Противоправное поведение мужчины заметили бдительные прохожие, благодаря им подозреваемого удалось задержать до приезда полицейских. После проведения следственных действий, мужчина по решению суда был заключен под стражу.

Правоохранительные органы не исключают тот факт, что среди пострадавших могут быть и другие дети. В связи с этим следователь СК России обращается за содействием к жителям региона, которые могли стать свидетелями противоправных действий данного гражданина.

Всех находившихся 9 июня с 18 до 20 часов вблизи детской площадки, где пострадал ребенок, убедительно просят откликнуться и позвонить по телефонам: 8(4922) 47-29-16 или 47-29-24 – Октябрьский межрайонный следственный отдел СК России по Владимирской области.