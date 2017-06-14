В ковровских лесах собирают маслята и подберезовики

Ароматным грибным супом из нового урожая смогли побаловать себя дачники в селе Новое и деревне Плохово на восточной окраине Ковровского района в минувшие выходные. Причем в Новом удачный поход за грибами почти совпал с Днем села, который там отметили 11 июня, словно природа подобным образом поздравила селян.

Как и почти повсюду в нашем регионе, сезон «тихой охоты» начался там еще в мае, но тогда собирали лишь сморчки. Теперь же в окрестных лесах появились первые подберезовики и маслята.

Пока еще немного, но на первое блюдо вполне хватает. Растут эти грибы, в основном, в березняках (подберезовики) и вдоль дорог, то есть на наиболее прогретых солнцем местах, так как тепла нынешней весной, да и в начале лета явно недостаточно.

К числу капризов природы можно отнести то обстоятельство, что наряду с подберезовиками и маслятами вплоть до начала второй декады июня в лесах еще попадалось немало сморчков – обычно в это время они уже не растут, но нынче из-за погодных аномалий и в грибном царстве все перемешалось.

С учетом нынешних дождей и наконец-то уже относительно теплых дней можно надеяться, что вторая половина июня порадует грибников еще больше.

Фото: http://photo.qip.ru/photo/mvkarpov/200709346/213822327.jpg