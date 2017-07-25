В судогодских лесах шестые сутки ищут грибника

В окрестностях поселка Андреево (Судогодский район) продолжаются поиски Владимира Васильевича Диденко. 19 июля он уехал на велосипеде в лес за грибами и до сих пор не вернулся.

Как уточнили «Призыву» в поисковом отряде «Лиза Алерт», к ним обращение от родственников пропавшего поступило только 23 июля. Поисковики оперативно вышли на место и по своей методике обследовали наиболее вероятные места нахождения пропавшего. Однако безрезультатно.

Найти человека в андреевских лесах, действительно, непростая задача: в них сохранились самые настоящие заповедные уголки. Прочесать их оперативно невозможно…

В распространенном информационном сообщении общественников указываются следующие приметы пропавшего грибника.

Рост – 170 см, среднего телосложения, волосы – прямые с проседью. Носит очки.

Владимир Васильевич был одет в черный пиджак, светлую рубашку, чёрные брюки и такого же цвета резиновые сапоги. На голове темная бейсболка.

Родственники пропавшего обращаются ко всем с просьбой о помощи в поисках человека.

Фото: Lubludachy.mirtesen.ru