Состоялось заседание нового состава Консультационного совета акционеров ВТБ

В мероприятии приняли участие президент-председатель правления банка Андрей Костин и первый заместитель президента-председателя правления Василий Титов.

В рамках заседания участники обсудили значимость и порядок работы Консультационного совета акционеров банка, новую стратегию ВТБ на ближайшие три года и задачи, которые предстоит решать КСА в рамках ее реализации. Одной из ключевых тем мероприятия стало предстоящее присоединение к ВТБ банка ВТБ24. Топ-менеджеры рассказали об эффекте, который получится достичь от этого объединения.

В своем выступлении президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин отметил, что участниками вновь избранного Консультационного совета акционеров банка стали люди, имеющие большой опыт работы на банковском и инвестиционном рынках. Их опыт и знания будут способствовать качественному развитию банка и выполнению всех поставленных задач.