Муромские реконструкторы получили миллион

Экспертное жюри конкурса отобрало 9 из 95 заявок реконструкторов, поданных из России, Сербии, и Болгарии. В числе победителей – муромский проект.

Как сообщают наши коллеги с портала «Муром24», приз фестиваля получила реконструкция муромской усадьбы раннего средневековья по материалам Тумовского селища (Муром). Каждый из девяти лауреатов получит по миллиону рублей из призового фонда на воплощение своей идеи.

Сообщается также, что кроме Мурома были отмечены демонстрационный комплекс древнего оружия «Древний Мир: Mobilis in mobili» (Самара), Парк исторической реконструкции «Гардарика», охватывающий период от IX века до Великой Отечественной войны (Челябинск), книга «Степи Северного Причерноморья, Северный Кавказ и Крым в VIII – I вв. до н.э.» (Ростов-на-Дону) и другие.

Фото: https://vk.com/murom862